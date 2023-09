Portugal é “muito rentável” para a corretora XTB

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal é um dos mercados de maior crescimento da corretora “low cost” com sede na Polónia XTB. Apesar de não avançar com números de clientes nem contas individuais por país, Eduardo Silva, diretor-geral da XTB em Portugal, revela em entrevista ao Negócios que o negócio no país é “muito rentável”.





...