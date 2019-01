Portugueses fazem mais de 750 mil transferências imediatas em três meses e meio

Esta funcionalidade está disponível desde setembro do ano passado. Segundo os dados do Banco de Portugal, os particulares são responsáveis pela maioria das operações.

Lusa

Os portugueses realizaram mais de 750 mil transferências imediatas, entre 18 de setembro e 31 de dezembro do ano passado, revelam os dados do Banco de Portugal. No total, estas operações ascenderam a 648,5 milhões de euros. Em média, foram concretizadas 7.170 operações por dia.



"A adesão dos clientes às transferências imediatas é visível na evolução dos indicadores de utilização deste instrumento de pagamento", revela o comunicado do Banco de Portugal. Isto porque, no primeiro mês, foram realizadas em média cerca de 3.500 transferências imediatas por dia (valor médio diário de 2,8 milhões de euros) e, em dezembro, este número subiu para mais de 9.800 (8,6 milhões de euros).



O número médio de transferências imediatas diárias registou um aumento médio mensal de 41%, enquanto o valor médio das operações realizadas diariamente obteve um crescimento médio mensal de 46%.



"No que respeita à utilização das transferências imediatas, cerca de 70% do número de operações foi efetuado por particulares, correspondendo a mais de 40% do valor total", acrescenta o Banco de Portugal. Segundo o supervisor, aos fins de semana, a utilização desta ferramenta "é significativamente inferior" aos dias úteis.



A adesão às transferências imediatas por parte dos bancos é facultativa, mas atualmente as instituições que disponibilizam esta solução aos seus clientes já cobrem mais de 95% das contas de pagamento em Portugal.