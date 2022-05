Powell atira Wall Street para pior mês desde a pandemia da covid-19

Foi um mês negro para as bolsas norte-americanas. Com os investidores a descontarem um agravamento dos juros de 50 pontos base na reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos esta quarta-feira, as ações registaram um “selloff”, com as tecnológicas a serem as mais penalizadas. Apenas em abril, o Nasdaq tombou mais de 12%, o maior tombo desde a crise financeira de 2008.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...