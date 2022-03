Preço do gás natural atinge novo máximo

O preço do gás natural na Europa voltou a subir e atingiu um novo máximo ao chegar muito perto dos 200 euros por megawatt-hora, sendo esta uma das consequências das sanções contra a Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, segundo a Bloomberg.



Com os preços do gás natural acima dos 180 euros por MWh, nas próximas horas pode haver um disparo do preço grossista da eletricidade na Europa, incluindo na Península Ibérica, para níveis históricos.



O preço grossista médio da eletricidade em Portugal e Espanha para esta quinta-feira no mercado ibérico é de 341 euros por MWh. Até agora, o preço diário mais alto pago pela eletricidade produzida em Portugal e Espanha foi registado a 23 de dezembro de 2021, com 383,67 euros por MWh.





Perante o cenário de invasão e de sanções aplicadas à Rússia, também os mercados de "commodities" estão ser afetados numa altura em que também a inflação está a subir depois da pandemia Covid 19.



A subida dos preços na eletricidade acontece numa altura em que a Europa sofre de uma crise de fornecimento de energia com as reservas de em níveis historicamente baixos.



"A guerra está a provocar danos às instalações de gás na Ucrânia, havendo uma produção significativamente baixa e depois de dois gasodutos de distribuição de gás na região de Kharkiv terem sido atingidos por um ataque aéreo", alertam os analistas da consultora Engie EnergyScan, prevendo ainda mais "consequências de um possível endurecimento das sanções".



Apesar de as sanções aplicadas à Rússia não terem como alvo específico os recursos naturais, o mercado e as transportadoras estão a evitar negociar com fornecedores russos, incluindo com a Gazprom PJSC.