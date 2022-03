Reino Unido pondera resgatar retalhista liderada pela Gazprom

Gazprom Marketing & Trading Retail, subsidiária da Gazprom no setor retalhista, que dá sinais de estar a ser "espremida" pelo fechar de portas às grandes empresas russas.





O Reino Unido está a ponderar intervir na administração da empresa de retalho ligada à petrolífera russa Gazprom, para evitar ruturas no abastecimento de bens e serviços. A hipótese está a ser estudada pelo Governo britânico, que considera que a queda da empresa pode provocar um colapso ainda maior na economia britânica.Em causa está o facto de a Gazprom ser uma das empresas visadas pelas sanções aplicadas à Rússia, devido à invasão da Ucrânia. Isso tem afetado negativamente aPara garantir que aIsso significa que passará ser o Estado britânico quem assumirá as responsabilidades administrativas daEsse processo de "administração especial" foi, até à data, usado no Reino Unido apenas com a empresa de energia