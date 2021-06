Preços dos novos contratos de arrendamento estão a cair na maioria do país

Entre o final do ano passado e o início deste, as rendas caíram ou ficaram praticamente inalteradas na maioria das 25 sub-regiões do país. A maior queda foi no Alentejo.

