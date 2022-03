PRR e Portugal 2030 apresentam desafios para as PME

As companhias que se queiram candidatar aos fundos do plano de recuperação e resiliência (PRR) e do 2030 têm que cumprir exigências de sustentabilidade.

PRR e Portugal 2030 apresentam desafios para as PME









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: PRR e Portugal 2030 apresentam desafios para as PME O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar