PSI-20 cai e renova mínimos de Março de 2017

O índice lisboeta regressou às quedas e renovou mínimos de Março de 2017. As cotadas do sector do papel, o BCP e Jerónimo Martins penalizaram o PSI-20.

A bolsa nacional caiu 0,85% para os 4.818,85 pontos, renovando mínimos de 20 meses e acompanhando as perdas das bolsas europeias. O PSI-20 chegou a aliviar na sessão anterior, mas voltou às quedas num dia em que a liquidez na Europa é menor. As cotadas que mais pressionaram foram as do sector do papel, o BCP e a Jerónimo Martins.A sessão na Europa está a ser marcada por uma liquidez menor dado que os mercados nos Estados Unidos estão fechados por causa da celebração dia de Acção de Graças. Amanhã – dia em que se assinala a Black Friday – os mercados norte-americanos reabrem, mas fecham mais cedo, pelo que esta semana o volume de negociação está mais fraco nos EUA.

Esta quinta-feira, 22 de Novembro, os investidores europeus estão focados em questões internas. Por um lado, o acordo de princípio na "declaração política" entre o Reino Unido e a União Europeia está a fomentar o optimismo. Por outro lado, ontem a Comissão Europeia deu o primeiro passo para que Itália possa entrar no procedimento por défices excessivos, abrindo a porta a sanções.