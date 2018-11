Bruxelas rejeita orçamento italiano e abre caminho a sanções

Há muito anunciado, o choque frontal entre Bruxelas e Roma formalizou-se com a Comissão Europeia a rejeitar a proposta de orçamento revista e apresentada pelo Governo italiano. Com a decisão tomada esta quarta-feira, 21 de Novembro, pelo colégio de comissários, é dado o primeiro passo com vista à abertura formal de um procedimento por défices excessivos contra Itália."Este passo é lógico e uma inevitável consequência da decisão tomada pelas autoridades italianas", justificou Pierre Moscovici referindo-se ao facto de o executivo transalpino não ter alterado o respectivo esboço orçamental como solicitado pela Comissão.O comissário europeu para os Assuntos Económicos sinaliza que a proposta italiana apresenta um "particularmente sério não cumprimento das recomendações" feitas por Bruxelas quanto às metas definidas por Roma para o défice estrutural, a dívida e o crescimento económico. Por sua vez, o vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis, aponta um "sério não cumprimento" das regras previstas pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento e salienta que em vez de "prudência" na gestão das contas públicas, Itália planeia aumentar a despesa, algo que Bruxelas antevê poder ter um provável "impacto negativo no crescimento económico".As dúvidas da Comissão quanto à exequibilidade das projecções italianas "persistem" e continuam "sem resposta", acrescenta Moscovici que pergunta de onde virá o crescimento extra e quem pagará a despesa suplementar prevista na proposta de orçamento expansionista feita pelo governo eurocéptico de aliança entre o 5 Estrelas e a Liga.O gaulês acrescenta que a "preocupação-chave", para a Comissão, prende-se com o facto de o plano do executivo de Roma implicar que a dívida pública não desça nos próximos dois anos, com Dombrovskis a frisar que, como tal, permanecerá em torno dos 131% em 2019 e 2020. "Não vemos como é que perpetuar esta dívida pode potenciar o crescimento económico", duvida o letão concluindo que "os números falam por si".Pierre Moscovici sustenta que "este orçamento acarreta riscos para a economia italiana, empresas, aforradores e contribuintes", constituindo, portanto, um risco para po conjunto da área do euro. O dirigente europeu adiantou ainda que a Comissão divulga ainda hoje uma nova recomendação dirigida a Roma e que reitera o pedido de "correcção da trajectória do défice e da dívida".



Lembrando que tanto ele próprio como Dombrovskis se encontraram "vezes sem conta" com o ministro italiano das Finanças, Giovanni Tria, Moscovici afirmou que nesta fase o "diálogo é mais necessário do que nunca". O francês admite que este chumbo esboço orçamental italiano deixa mais próxima a "abertura de um procedimento por défices excessivos", pelo que é "essencial" que as autoridades transalpinas adoptem doravante "uma abordagem construtiva".









Ora, segundo avança esta quarta-feira o Corriere della Sera, o governo italiano considera que o "isolamento" face os restantes países do euro está a tornar-se perigoso para Itália, pelo que ganha força a ideia de constituição de um Fundo Patrimonial destinado a alienar imóveis do Estado sempre e quando algum desvio das contas públicas o exigisse.



No próximo sábado, o presidente do órgão executivo da União Europeia, Jean-Claude Juncker, vai reunir-se com Conte para tentar encontrar uma forma de superar este braço-de-ferro entre Bruxelas e Roma. Conte já avisou que irá falar com Juncker "convencido" dos méritos inscritos no esboço orçamental.



Apesar de ter mantido o essencial da primeira proposta, no segundo esboço orçamental enviado para Bruxelas, o governo italiano chefiado por Giuseppe Conte previa a possibilidade de recorrer a mecanismos de salvaguarda que podem ser automaticamente activados perante a hipótese de agravamento inesperado do défice definido para 2019 (2,4% do PIB). E propunha também a alienação de activos do Estado para compensar o reforço da despesa decorrente da implementação das principais promessas eleitorais do 5 Estrelas (rendimento mínimos incondicional para os mais pobres) e da Liga (cortes de impostos sobre empresas). A dificultar ainda mais a vota das autoridades transalpinas, esta manhã o Istat (instituto de estatísticas italiano) reviu em baixa as perspectivas de crescimento económico em 2018 para apenas 1,1%. Por outro lado, os juros da dívida pública italiana estão a negociar em queda, com a "yield" correspondente aos títulos a 10 anos a recuar 9,3 pontos base para 3,524%.



Este primeiro passo é o início de um processo que pode terminar com a aplicação de sanções a Itália. Antes, o Ecofin (ministros das Finanças da UE) terá ainda de votar a abertura do PDE na reunião prevista para o início de Dezembro ou, o mais tardar, no encontro agendado para Janeiro. Se aprovarem o PDE - que tem depois de ser ratificado pelo Conselho Europeu -, Itália terá entre três e seis meses para realizar as correcções necessárias. Se se confirmar a aplicação de sanções, Roma pode ser chamada a fazer um depósito de salvaguarda no valor entre 0,2% e 0,5% do PIB do ano precedente, ser-lhe aplicada uma multa, ver os fundos estruturais bloqueados ou perder acesso ao financiamento do Banco Europeu de Investimento.