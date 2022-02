PSI-20 em alta muito ligeira. Jerónimo Martins e BCP pesam entre as quedas

Leia Também Francesa Amundi Asset Management passa a ter participação qualificada na Galp

A bolsa de Lisboa arranca a sessão desta quinta-feira a valorizar 0,05% para 5.630,63 pontos.Das 19 cotadas que compõem o índice de referência português, nove começam o dia em alta, cinco a cair e cinco inalteradas.As cotadas do grupo EDP e a Galp estão em terreno positivo neste arranque, mas é à Novabase e a Ibersol a quem pertencem as maiores subidas no início da negociação. Enquanto a Novabase avança 0,81% para 5 euros por ação, a Ibersol aprecia 0,79% (5,08 euros).Por seu turno, a EDP avança 0,25% para 4,501 euros, enquanto a EDP Renováveis avança 0,26% para 19,11 euros.A Navigator está a valorizar 0,54% para 3,37 euros, enquanto a operadora Nos avança 0,46% para 3,504 euros.Por sua vez, do lado das quedas, a retalhista Jerónimo Martins cede 0,56%, a cotar nos 21,28 euros. O peso-pesado BCP recua 0,06%, a cotar nos 0,1621 euros.Também no vermelho estão a Greenvolt, que cai 0,34% para 5,91 euros, e a Altri, que cede 0,26% para 5,67 euros. A Sonae recua 0,1%, a cotar nos 1,031 euros.A Corticeira Amorim, a Semapa, Ramada, Pharol e a Mota-Engil arrancaram o dia inalteradas.Na Europa, a negociação está a decorrer de forma mista, num dia em que todas as atenções estão viradas para a reunião do Banco Central Europeu.(notícia atualizada)