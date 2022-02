Francesa Amundi Asset Management passa a ter participação qualificada na Galp

A Amundi Asset Management, gestora francesa de ativos cujo maior acionista é o Crédit Agricole, passou a deter uma participação qualificada na Galp, informou esta quarta-feira a petrolífera liderada por Andy Brown.Em comunicado enviado à CMVM, a Galp refere que a Amundi superou a fasquia dos 2% do capital a 27 de janeiro, detendo nessa data 16.679.816 ações, o que corresponde a 2,01% do capital social e direitos de voto.Hoje, antes da abertura do mercado, a petrolífera apresentou os dados operacionais referentes ao quarto trimestre de 2021 e indicou que poderá vir a ajustar os dividendos. A informação foi mal recebida pelo mercado, tendo a Galp liderado as quedas no PSI-20, apesar de alguma recuperação nas últimas horas de negociação. A cotada chegou a perder mais de 4% ao longo da negociação.