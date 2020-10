Quanto já ganharam os mais ricos do mundo em ano de pandemia

Os dez homens mais ricos do mundo viram as suas fortunas engordar um total de 200 mil milhões de dólares desde janeiro. Os detentores das carteiras mais recheadas estão, na maioria, ligados a gigantes da tecnologia. Apenas dois dos membros deste "clube" sentiram quebras na sua riqueza, mas ascenderam no retalho de luxo (Bernard Arnault, do grupo LVMH) e no sistema financeiro (Warren Buffett, da Berkshire Hathaway).