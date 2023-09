Quase metade dos novos créditos para a casa já tem taxa fixa ou mista

Há cada vez mais portugueses a optar por uma taxa mista ou fixa para o seu crédito à habitação, representando já 49% dos contratos em julho, o que compara com 14,5% no período homólogo.

"O peso dos empréstimos com taxa de juro fixa ou mista tem aumentado de forma muito evidente ao longo do último ano: de um valor que historicamente rondava os 15%, passou para quase metade das novas operações de crédito", segundo indica o Banco de Portugal.



A subida, por sua vez, tem sido mais expressiva nos contratos com taxas mistas, que passou de 9,6% em julho de 2022 para 38,6% em julho deste ano.



Os contratos com taxa fixa e mista têm vindo a ganhar popularidade em Portugal no último ano, com o agravamento das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu.



Já a prestação média mensal do "stock" de empréstimos para habitação própria permanente, apesar de ter continuado a subir (8 euros para 399 euros) perdeu gás em julho. "O aumento verificado em julho é inferior ao dos quatro meses anteriores, que, em média, foi de 10 euros", pode ler-se.



No entanto, quando comparado com o período homólogo, o aumento da prestação média mensal é de 105 euros.



(Atualizado às 11h46)