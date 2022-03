Raize atinge lucros pela primeira vez. Ganha 62 mil euros em 2021

Leia Também Raize duplica receitas nos primeiros cinco meses de 2021

A Raize conseguiu atingir resultados positivos pela primeira vez. A fintech teve lucros de 61.890 euros em 2021 com o impulso do segmento de crédito e com a ajuda de parcerias e novos negócios. O valor que compara com um prejuízo de 78.055 no ano anterior."Durante o ano de 2021 a Raize atingiu o máximo histórico de financiamentos concedidos, mantendo uma ótima performance da carteira de investimentos e aumentando em 101% as receitas ao mesmo tempo que apresentou pela primeira vez resultados líquidos positivos", explica a empresa liderada por José Maria Rego em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).As receitas cresceram 101% para 1.094.103 euros, apoiadas na evolução positiva da atividade de crédito, introdução de novos serviços e tecnologia de automação de decisão e processos. O montante ficou acima das estimativas indicadas em junho de 2021. O EBITDA -- lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações -- fechou o ano positivo em 142.487 euros, face a 23.860 euros negativos em 2020.O volume de novos financiamentos concedidos aumentou 58% para 13,8 milhões de euros, pelo que o crédito sob gestão no final do ano fixava-se em 21,5 milhões de euros (mais 21% do que no fim de 2020). Já o volume de depósitos bancários cresceu 13% para 7,8 milhões de euros.O número de clientes cresceu 9% para 91.090, enquanto o montante investido desde o lançamento da plataforma ultrapassou os 57 milhões de euros (dos quais 14 milhões em 2021). Mais de 98% dos investidores tiveram retornos positivos, de acordo com o mesmo comunicado."Pelo meio, alargou-se a base de investidores, investiu-se de forma determinante em inovação, tecnologia e escala, iniciou-se o negócio dos seguros, melhorou-se o nível de serviço e reforçaram-se as parcerias com várias instituições financeiras", sublinha a fintech.A Raize tinha celebrado parcerias estratégicas com o banco Best e com o Banco Português de Gestão para distribuição e investimento em crédito PME, respetivamente. Além do crédito e dos depósitos, a fintech lançou também a atividade de distribuição e mediação de Seguros Vida e Não Vida.Para 2022, revela que a prioridade será "acelerar ainda mais o crescimento" da empresa em Portugal, "ao mesmo tempo que reforçamos a proposta de valor para os nossos investidores e se avança com oportunidades de expansão internacional e de produto tecnológico"."Perspetiva-se a celebração de vários novos acordos de financiamento com bancos e fundos e o reforço do nível de investimento em tecnologia, com a exploração de novas avenidas de produto envolvendo inteligência artificial, blockchain/web3 e criptoativos", acrescenta.