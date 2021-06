Raize duplica receitas nos primeiros cinco meses de 2021

Leia Também Prejuízo da Raize cresce 10 vezes em 2020 para 78 mil euros

Leia Também Flexdeal conclui com sucesso compra de 19% da Raize

A "fintech" portuguesa Raize mais do que duplicou as receitas obtidas no conjunto dos cinco primeiros meses de 2021, em relação a igual período do ano passado. O desempenhou da atividade de financiamento colaborativo e o início da atividade de distribuição de seguros explicam este resultado.O anúncio foi feito esta quarta-feira, 9 de junho, pela própria empresa, em comunicado enviado às redações. Segundo o comunicado, a Raize alcançou receitas de 373.586 euros no conjunto de janeiro a maio de 2021, número que representa um aumento de 101% face aos mesmos meses do ano passado, fortemente impactados pela pandemia. Já em relação a 2019, o último ano antes da pandemia, há um crescimento de 87% das receitas.A contribuir para este aumento, justifica a empresa, "está a evolução positiva da atividade de financiamento colaborativo, assim como o início da atividade de distribuição de seguros em parceria com a seguradora AXA". No período em análise, a atividade de financiamento colaborativo foi estimulada pela retoma generalizada da atividade económica em Portugal, com o regresso do investimento privado e a procura por financiamento", acrescenta o comunicado.A "fintech" aumentou, ainda, o crédito sob gestão, em 3%, para um total de 18,46 milhões de euros. E registou um EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de cerca de 48 mil euros no final de maio, depois do EBITDA negativo, de 23,8 mil euros, que era registado pela mesma altura no ano passado.Perante o cenário dos primeiros meses do ano, a Raize espera um crescimento da receita no conjunto de 2021 entre os 60% e os 80%. Para este resultado irá contribuir, para além da atividade de financiamento colaborativo, a atividade de seguros, que a Raize espera que venha a representar entre 10% e 15% do total de receitas este ano."O foco será manter o ritmo de crescimento com os necessários investimentos, mas esperamos apresentar resultados positivos em 2021", afirma o presidente executivo da empresa, José Maria Rego. Em 2020, recorde-se, a Raize reportou prejuízos de 78 mil euros.Este ano, adianta ainda o responsável, a empresa irá lançar "novas parcerias estratégicas na área do crédito, do financiamento colaborativo e dos seguros", que serão anunciadas "em breve".