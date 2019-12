Ramada celebra contrato com o CaixaBI para aumentar liquidez das ações

A Ramada anunciou a celebração de um contrato de liquidez com o CaixaBI para impulsionar a liquidez bolsista da empresa.

A Ramada Investimentos e Indústria fechou um contrato de liquidez com o CaixaBI, "com o objetivo de fomentar a liquidez das ações da Ramada", revelou a empresa liderada por João Borges de Oliveira (na foto) em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).