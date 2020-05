Reação a resultados da Sonaecom e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Sonaecom divulgou ontem prejuízos no primeiro trimestre, enquanto a Novabase anunciou que a mais-valia da venda de uma área de negócio à Vinci Energie é estimada em 14,9 milhões de euros. Nos EUA, o Supremo Tribunal começa a analisar recursos sobre as declarações de impostos de Donald Trump.

Reação às perdas trimestrais da Sonaecom

A Sonaecom divulgou, após o fecho dos mercados, um prejuízo trimestral de 4,5 milhões de euros. Os resultados foram penalizados pelas perdas registadas na Nos. As ações da empresa podem sofrer com os números anunciados esta segunda-feira.





Mais-valia da Novabase no centro das atenções