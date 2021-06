Regulador britânico proíbe Binance

A FCA (Autoridade de Conduta Financeira) do Reino Unido ordenou à Binance que cesse todas as atividades no país. A empresa, que também já suspendeu as operações no Ontário, Canadá, tem que cumprir esta ordem até quarta-feira.

Regulador britânico proíbe Binance









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.