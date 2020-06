Reunião do Eurogrupo e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Reunião do Eurogrupo concentra atenções

Os ministros das Finanças do euro encontram-se por videoconferência para discutir o plano de recuperação proposto pela Comissão Europeia. Esta será a primeira reunião após Mário Centeno se ter demitido do Governo e ter anunciado que abandonará a liderança da entidade a 13 de julho. A reunião deverá servir para aproximar posições para que seja possível um acordo numa reunião, já em formato físico, em julho.

Reação dos mercados à Fed

Os mercados vão estar ainda a digerir as previsões da Reserva Federal (Fed) para a economia dos EUA em 2020, que apontam para uma contração de 6,5% e uma taxa de desemprego de 9,3%, bem como a garantia deixada pela instituição liderada por Jerome Powell de que as taxas de juro se manterão próximas de zero até, pelo menos, 2022.





Adobe apresenta resultados