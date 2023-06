Robôs que gerem investimentos? Estas foram as escolhas (certeiras) no arranque do ano

Depois de um 2022 de pressão nas carteiras das gestoras robô, o primeiro trimestre trouxe alívio. A Fidelity Go e a Wealthfront destacaram-se no curto prazo com a aposta em empresas de grande capitalização e energia.

Robôs que gerem investimentos? Estas foram as escolhas (certeiras) no arranque do ano









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Robôs que gerem investimentos? Estas foram as escolhas (certeiras) no arranque do ano O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar