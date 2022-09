Rússia vai promover uso do 'rublo digital' nas transações internacionais

O Banco Central da Rússia (BCR) anunciou esta quinta-feira que irá promover o uso do rublo digital, atualmente em processo de teste, nas transações internacionais.Em declarações à televisão pública russa, a governadora Elvira Nabiúlina afirmou que o banco central vai "promover ativamente a possibilidade de usar o rublo digital nas transações internacionais".O supervisor do sistema bancário russo criou "desde o início um protótipo, um modelo, que pode ser ligado a outros sistemas monetários", explicou Nabiúlina, alertando, no entanto, que "tal como no Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras e no caso do cartão bancário MIR, é necessária a aceitação da contraparte".O protótipo da plataforma digital rublo foi criado em dezembro de 2021 e os testes, que serão realizados em várias etapas, começaram em fevereiro deste ano em 12 bancos russos.Numa primeira fase, está prevista a ligação das instituições de crédito à plataforma e a possibilidade de transferências entre os clientes particulares.Na segunda etapa, o Tesouro Federal será conectado à plataforma e terão início a "emissão de contratos inteligentes e operações entre pessoas físicas e jurídicas e o Estado".O início dos testes com clientes e operações reais está previsto para abril de 2023.Segundo a governadora Nabiúlina, os bancos "estão interessados nesta experiência"."Vai durar até ao início do próximo ano, quando começarmos a realizar certos tipos de operações limitadas e depois iniciaremos a sua implementação gradual", prosseguiu.O Banco Central da Rússia já tinha antecipado que a partir de 2024 iniciar-se-iam as transações cambiais de rublos digitais para divisas estrangeiras, além da criação de carteiras para clientes não residentes.