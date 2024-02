Sonae queria 90% mas só consegue 43% da finlandesa Musti em OPA

Flybird Holding, controlado pela Sonae, sobre a finlandesa Musti estabelecia como condição mínima de aceitação que o consórcio passasse a deter pelo menos 90% da Musti. Contudo, face aos resultados preliminares da OPA, em que apenas foram adquiridos 11.598.856 ações, correspondentes a 34,74%, o consórcio abdicou do limite dos 90%, informou esta sexta-feira a cotada finlandesa.Juntando as ações adquiridas à participação de 2,846,029 ações já detida pela Flybird, o consórcio controlará 42,96% do capital e direitos de voto na Musti, empresa que se apresenta como "líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos"..

A Flybird oferecia como contrapartida 26,1 euros por ação da Musti, pelo que o investimento na OPA ascendeu a 302,7 milhões de euros.Agora, iniciar-se-á um período suplementar de oferta para que os acionistas que assim o entendam possam vender os seus títulos nas mesmas condições da OPA.A Sonae indica, em comunicado à CMVM entretanto divulgado, esperar "que o período subsequente inicie no dia 21 de fevereiro de 2024 e termine a 6 de março de 2024".