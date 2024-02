Sonae só consegue 43% da finlandesa Musti, mas alarga OPA até 6 de março

É oficial:(OPA) lançada pelo consórcio Flybird Holding, que controla, ou seja, menos de metade do objetivo inicial que era o de passar a deter pelo menos 90%. Contudo, a empresa liderada por Cláudia Azevedo mantêm-se "confiante" na possibilidade de convencer os acionistas que declinaram a proposta,"O resultado final da oferta, hoje conhecido, confirmou que o total de aceitações juntamente com as ações adquiridas ou detidas pela oferente (incluindo aquelas a serem aportadas à oferente pelos membros do consórcio) representam cerca de 42,99% das ações e dos direitos de voto na Empresa, calculados numa base totalmente diluída", informa a Sonae, num comunicado, enviado esta terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Na sequência dos resultados preliminares da OPA, o consórcio abdicou da condição mínima de aceitação que o consórcio passasse a deter pelo menos 90% da Musti , empresa descrita como "líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos" e, agora, revelados os resultados finais, decidiude acordo com os termos e condições da oferta, o qual decorrerá entre 21 de fevereiro e 6 de março de 2024"."Estamos entusiasmados por conseguirmos adicionar a Musti ao nosso portefólio de negócios e, como tal, decidimos prosseguir com a oferta. Vamos adquirir as ações que resultaram da oferta e. Mantemo-nos confiantes de que o consórcio liderado pela Sonae é o acionista ideal para agilizar a expansão da Musti e focar-se na satisfação das necessidades dos seus clientes", afirma a presidente da comissão executiva da Sonae, Cláudia Azevedo, citada na mesma nota.A empresa espera que a OPA fique concluída durante o primeiro trimestre.