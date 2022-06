Sua semana dia a dia: aumento de capital da Greenvolt, Powell e Softbank

Após uma semana conturbada com os investidores a mostrarem receios sobre o impacto da agressividade dos bancos centrais na economia, as bolsas norte-americanas começam a semana encerradas em observância do Juneteenth, um feriado nacional apenas desde o ano passado, que é também conhecido como Dia da Liberdade. A data celebra o aniversário da Declaração de Emancipação dos últimos escravos no país.