Subscrições nos certificados já ultrapassam em 150 milhões estimativas para 2019

Os certificados de poupança do Estado continuam a atrair a poupança dos portugueses, com estes produtos a darem um contributo positivo para o financiamento do Estado.

As famílias portuguesas continuam a confiar ao Estado parte das suas poupanças. Durante o mês de julho, os certificados de aforro e do Tesouro captaram perto de 60 milhões de euros, elevando para 565 milhões de euros o valor investido nestes produtos durante os primeiros sete meses do ano. Trata-se de um valor que ultrapassa em mais de 150 milhões as estimativas para 2019.

A expectativa do governo para 2019 era que o ritmo de resgates nos certificados iria superar as subscrições, mas não é isso que está a acontecer. Tal como tem acontecido todos os meses, estes produtos voltaram a captar investimento, em julho, segundo os números hoje divulgados pelo Boletim Estatístico do Banco de Portugal.





Os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC) encerraram o mês de julho com um saldo vivo de 16.880 milhões de euros, mais 38 milhões que o montante registado no final de junho. Contas feitas, estes produtos captam 462 milhões de euros, em 2019.