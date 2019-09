Revisão em alta do PIB não dará maior prémio nos Certificados do Tesouro

Esta segunda-feira, 23 de setembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) mudou a base das contas nacionais, o que implicou a revisão em alta do PIB de 2016, 2017, 2018 e até em 2019.





Os CTPC foram criados em 2017 pelo IGCP, agência que gere a dívida pública, após uma resolução do Conselho de Ministros. A subscrição destes instrumentos de dívida pública arrancou a 30 de outubro desse ano, destinando-se à poupança das famílias com uma taxa fixa garantida.O prazo é de sete anos - permitindo o resgate antecipado após o primeiro ano - com uma taxa fixa crescente. Mas, além disso, a taxa de juro a partir do segundo ano é acrescida de um prémio, o que no caso dos CTPC só se iria aplicar a partir de outubro deste ano, mês em que se cumprem dois anos desde as primeiras subscrições.



Esse "bónus" é dado em função do crescimento médio real do Produto Interno Bruto (PIB), o qual é reportado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) a cada trimestre. As regras ditam que ao valor do juro fixo acresce um prémio que corresponde a 40% do crescimento do PIB até um máximo de 1,2% em cada ano, o que equivale a 40% de uma variação do PIB de 3%.



Segundo as regras do IGCP, o prémio é divulgado no seu site "no penúltimo dia útil do mês anterior à data de pagamento de juros" e tem em conta os últimos quatro trimestres conhecidos no mês anteriores a essa data "no âmbito da primeira publicação das estimativas completas das Contas Nacionais Trimestrais para o trimestre de referência".



A questão é saber quais os números divulgados pelo INE considerados pelo cálculo do IGCP, dado que os números do PIB tendem a ser revistos ao longo dos anos, principalmente quando é mudada a base da série de contas nacionais, tal como aconteceu esta semana.



Para não haver dúvidas, nas regras dos Certificados do Tesouro o IGCP - liderado por Cristina Casalinho (na foto) - escreve que "o prémio não é corrigido retroativamente em resultado de revisões posteriores das estimativas do PIB publicadas pelo INE". Ou seja, apenas a primeira publicação das estimativas completas (feita 15 dias após a estimativa rápida) é considerada, sendo as restantes ignoradas para este cálculo.



O mesmo se aplica aos Certificados do Tesouro Poupança Mais (CTPM) que foram criados em 2013 e cuja subscrição foi suspensa em 2017. Nesse caso, o prémio é dado a partir do quinto e sexto ano e corresponde a 80% do crescimento médio real do PIB a preços de mercado, sem limite.