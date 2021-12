Tencent e Alibaba voltam a desaparecer do top 10 das maiores capitalizações bolsistas

Leia Também Quanto valem as grandes tecnológicas? Mais do que o PIB de países como Canadá ou Rússia

A Tencent e a Alibaba voltaram a desaparecer da lista que agrupa as dez maiores empresas do mundo, tendo em conta a capitalização em bolsa, nota o jornal asiático Nikkei. Ambas as empresas já figuraram nesta lista, mas a ausência nesta reta final do ano pode bem ser explicada pelo aumento do escrutínio às empresas chinesas do setor tecnológico.De acordo com este ranking, há um ano a Tencent ocupava o sétimo lugar da lista, enquanto a Alibaba figurava no nono lugar. Em fevereiro, a Tencent chegou a ocupar o sexto lugar desta lista, antes do tombo das ações da companhia este ano.Entre os dez lugares desta tabela das companhias mais valiosas existe uma presença esmagadora das tecnológicas norte-americanas. A Apple lidera a lista, com uma capitalização bolsista de 2,838 biliões de dólares, de acordo com os dados de fecho desta terça-feira. Este ano, as ações da tecnológica liderada por Tim Cook estão já a valorizar cerca de 30%.A Microsoft ocupa o segundo lugar, com uma capitalização de 2,46 biliões de dólares. Os títulos da empresa criada por Bill Gates e agora liderada por Satya Nadella estão a registar ganhos de 47% este ano.Ainda no setor tecnológico, a Alphabet, que é dona da Google e da plataforma YouTube, tem uma capitalização em bolsa de 1,909 biliões de dólares, registando uma variação das ações de quase 64%.É preciso descer até ao quarto posto para encontrar uma empresa que não seja norte-americana ou ligada ao setor da tecnologia. A petrolífera Saudi Aramco integra esta lista, com as ações a registar uma ligeira valorização de 1,71% este ano. À atual conversão, a empresa tem um "market cap" de 1,896 biliões de dólares.Todos lugares seguintes voltam a ser ocupados por empresas dos Estados Unidos, nomeadamente a Amazon, Tesla, Meta (Facebook) e a fabricante de "chips" Nvidia. De acordo com os dados mais recentes, a Amazon é a única destas companhias que tem a capitalização em bolsa acima de um bilião de dólares (1,7 biliões de euros). Entre as quatro big tech - Apple, Microsoft, Amazon e Meta - a Amazon é aquela que regista a menor variação das ações este ano (4,65%).A Nvidia, por exemplo, é entre as tecnológicas norte-americanas aquela que mais viu os títulos valorizar este ano (122,71%).A Berkshire Hathaway de Warren Buffett está também nesta lista, ocupando o nono lugar, com uma capitalização de 656,6 mil milhões de dólares e uma variação dos títulos de 27,37%.Por fim, a TSMC, de Taiwan, ocupa o décimo lugar nesta lista das maiores capitalizações. É dona de um valor em bolsa de 608,5 mil milhões de dólares e um disparo das ações de 9.460% este ano.Tanto a Tencent como a Alibaba registam uma desvalorização das ações este ano. A Tencent está a cair este ano 21,45%, enquanto a Alibaba cede cerca de 47%.As quedas em bolsa das duas empresas chinesas acontecem num ano em que o Governo de Pequim intensificou o escrutínio às tecnológicas do país.