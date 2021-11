“Trillion dollar baby.” As gigantes que dominam as bolsas

Estão a aumentar em número e em valor de mercado. As chamadas “trillion dollar baby” valem mais do que o PIB de muitos países e continuam a crescer. Com novas empresas a aproximarem-se daquele que é ainda um clube restrito, a expectativa é que a tendência se mantenha de crescimento.

“Trillion dollar baby.” As gigantes que dominam as bolsas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Trillion dollar baby.” As gigantes que dominam as bolsas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar