Touros regressam ao alemão DAX

As bolsas europeias fecharam a negociação desta terça-feira em terreno positivo, com o Stoxx 600 a conquistar o quarto dia consecutivo de subidas. Já o alemão Dax entrou em "bull market", o que significa que valorizou 20% desde o último mínimo, alcançado a 29 de setembro, quando caiu abaixo dos 12 mil pontos. O índice alemão beneficiou das perspetivas de reabertura na China, a segunda maior economia do mundo.O Stoxx 600 - referência para a Europa - subiu 0,37% para os 434,44 pontos, prolongando os ganhos conquistados após um recuo da inflação em outubro nos Estados Unidos.Dos 20 setores que compõem o índice, a tecnologia e o petróleo & gás foram os que mais contribuíram para o bom desempenho. Já o setor das telecomunicações liderou as quedas (-1,04%), com a Vodafone a cair mais de 2% no final da sessão desta terça-feira - em que chegou a cair mais de 9%.Nas restantes praças europeias, o alemão Dax saltou 0,46% para os 14.378,52 pontos, enquanto o francês CAC-40 cresceu 0,49% para os 6641,66 pontos, o espanhol Ibex subiu 0,27% para os 8188,40 pontos e o italiano FTSE Mib avançou 0,42% para os 24.669,75 pontos.Em Amesterdão, o Aex aumentou 1,38% para 716,43 pontos. Já o britânico FTSE 100 perdeu 0,21% para os 7369,44 pontos.As bolsas europeias têm obtido bons resultados desde o final de setembro, à boleia de resultados trimestrais melhores do que o esperado e de uma inflação inferior ao previsto do outro lado do Atlântico em outubro.