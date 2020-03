Trader que ganhou 2,5 mil milhões em 2008 diz que pânico está no pico

"Provavelmente, estamos no pico do medo e do pânico", disse Diggle, que se concentrou sobretudo em investimentos privados nos últimos anos.

Para Stephen Diggle, chegou a altura de começar a desfazer apostas na turbulência dos mercados e procurar ações que foram injustamente punidas pela deterioração das perspertivas.





O investidor de Singapura, cujo hedge fund ganhou 2,5 mil milhões de dólares em negócios ligados à volatilidade durante a crise financeira global, acaba de reduzir a posição de que a oscilação de preços no índice Hang Seng de Hong Kong aumentaria com a propagação do coronavírus, disse numa entrevista.