UBS vai aumentar dividendo após lucros de 6.630 milhões. Ações valorizam 6%

O UBS anunciou esta terça-feira que obteve resultados líquidos de 7.460 milhões de dólares (6.630 milhões de euros) em 2021, mais 13,7% do que em 2020, que lhe permitirá subir 35% os dividendos para 0,50 dólares.O banco suíço atribui este resultado, além da gestão controlada dos custos, às condições favoráveis do mercado, bem como à vontade dos investidores em procurar oportunidades lucrativas, que se refletiram em todas as linhas de negócio do banco. A divisão de gestão de património registou influxos de 107.000 milhões de dólares em todas as regiões.As receitas operacionais do banco aumentaram 10% no ano passado face a 2020, com despesas que subiram 8%, em grande parte devido a um aumento de 740 milhões de dólares (650 milhões de euros) das provisões para litígios em França.O banco disse que, excluindo este encargo excecional, as despesas de funcionamento teriam aumentado apenas 4%.O CEO (Chief Executive Officer) do banco, Ralph Hamers, afirmou num comunicado que o UBS gere agora 4,6 biliões de dólares em ativos e que em 2021 os investimentos em carteiras centradas na sustentabilidade e estratégias de impacto a nível da empresa progrediram em 78%.O banco também disse que planeia uma recompra de ações de até 5.000 milhões de dólares este ano. Em reação, as ações seguem a valorizar mais de 6% em bolsa.