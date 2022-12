UE acorda limite máximo de 60 dólares ao petróleo russo

A União Europeia acordou fixar o limite máximo do preço do petróleo russo nos 60 dólares por barril, revelou o embaixador polaco, Andrzej Sados, em Bruxelas.Na quinta-feira, as notícias davam conta de que os Estados-membros aguardavam apenas "luz verde" da Polónia, tendo a Lituânia e a Estónia, que têm apoiado Varsóvia na pressão para um limite o mais baixo possível, concordado com a proposta.



Este possível acordo surge depois de, na passada semana, os diplomatas europeus terem falhado em chegar a um consenso sobre o mecanismo proposto pelas sete maiores economias do mundo, o G7, que visa reduzir o financiamento do país liderado por Vladimir Putin.



Após longas negociações, os países terão também concordado com um mecanismo que prevê a possibilidade de rever o preço a cada dois meses, de forma a assegurar que fica 5% abaixo do preço do mercado.





O acordo para o limite máximo ao preço do petróleo, que será adotado pelos países do G7 e alguns aliados, surge dias antes de entrar em vigor o embargo da UE às importações de crude russo, a 5 de dezembro.



Na passada semana, a Rússia reforçou que não tenciona fornecer petróleo e gás aos países que apoiem o limite máximo do preço.



"Neste momento, apoiamos a posição do presidente Vladimir Putin de que não iremos fornecer gás e petróleo aos países que impuserem um limite máximo. Mas analisaremos tudo antes de decidirmos a nossa posição final", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos jornalistas, na altura.

Notícia atualizada às 17h08