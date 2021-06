UE emite 15 mil milhões no segundo leilão para financiar plano de recuperação. A 5 anos a taxa foi negativa

NextGenerationEU, o programa de recuperação económica desenhando para a região sair da crise provocada pela covid-19.De acordo com Bruxelas, nesta operação foram colocados 9 mil milhões de euros na emissão com maturidade a cinco anos (julho de 2026) e uma taxa de juro negativa nos -0,335%, com a procura a superar os 88 mil milhões de euros, ou seja, cerca de mais de 10 vezes face à oferta. Esta taxa representa uma subida de 22 pontos base face à "yield" das obrigações alemães (Bund) com a mesma maturidade.

Além deste leilão com um vencimento a um prazo mais curto, a UE conseguiu colocar mais 6 mil milhões de euros na emissão com maturidade a 30 anos (julho de 2051), com uma "yield" de 0,732%. Também aqui os investidores disseram "presente", com a procura a atingir os 83 mil milhões de euros, quase mais 14 vezes do que a oferta. Em termos de comparação, a taxa de juro aqui definida é 39,9 pontos base acima dos juros germânicos com a mesma maturidade. primeira emissão , em que Bruxelas colocou 20 mil milhões de euros mas a procura excedeu os 140 mil milhões, também nesta segunda tranche houve uma corrida por parte dos investidores, com a procura total a chegar perto dos 170 mil milhões de euros, mais de 11 vezes face à oferta.