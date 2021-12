Uma década depois da privatização, EDP atualiza acordo com chineses da CTG

elétrica portuguesa anunciou no início de novembro a aquisição de 87,4% da Sunseap, de Singapura, um dos maiores players de energia solar da região.

Uma década depois dos chineses da China Three Georges (CTG) terem entrado no capital da EDP, no âmbito da oitava fase de privatização da elétrica portuguesa, as duas empresas vão atualizar o acordo celebrado, indica a EDP num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A CTG é o maior acionista do grupo liderado por Miguel Stillwel d'Andrade, com uma participação de 19,3%.O acordo tem em conta o posicionamento cada vez cada vez mais global de ambas as empresas e, em particular, a recente entrada da EDP no mercado asiático. A"Ao longo do período de 10 anos, a parceria contribuiu para o crescimento da EDP e da CTG enquanto líderes globais em energias renováveis e para a transição energética. Destacam-se, como marcos importantes, dessa parceria, o suporte financeiro, por parte da CTG, durante a crise de dívida soberana na Europa, permitindo o fortalecimento do balanço da EDP, a cooperação e partilha de capacidades no desenvolvimento de diversas oportunidades de crescimento, nomeadamente em co-investimentos em centrais hidroeléctricas na América Latina e iniciativas conjuntas na investigação e desenvolvimento de novas tecnologias", indica o comunicado.A actualização da parceria será regida por um acordo revisto a celebrar entre as partes, com vigência a partir da presente data, lê-se. A aposta será na transição energética, "assegurando a aplicação dos mais exigentes padrões de governo societário nas suas relações futuras e desenvolvendo instrumentos de cooperação e de partilha de boas práticas, de modo a potenciar a maximização de valor para ambas as empresas e seus accionistas."Ao mesmo tempo, a EDP comunicou também à CMVM que a Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) atingiu uma participação qualificada de 5,0116% no capital da empresa, ficando com 3,9 milhões de ações. "O patamar de 5% foi ultrapassado pela referida sociedade no dia 3 de Dezembro de 2021. Anteriormente a CPPIB detinha uma posição de 2,0094%", refere o documento.