EDP Renováveis chega a acordo com a LS Electric para projetos na Coreia do Sul

A EDP Renováveis e a LS Electric chegaram a um acordo para juntas desenvolverem projetos de energia renovável na Coreia do Sul. A LS Electric opera no mercado das soluções e equipamentos de iluminação.Através de comunicado, a empresa portuguesa indica que foi assinado um memorando de entendimento para o início das negociações para o desenvolvimento de projetos de energias renováveis na Coreia do Sul."Esta aliança também vai permitir à EDP Renováveis contar com o apoio da LS Electric no envolvimento com as comunidades próximas dos locais dos projetos", indica o comunicado da empresa do grupo EDP.A elétrica portuguesa nota ainda que este acordo é um exemplo da ambição internacional da EDP Renováveis e da vontade de expandir a presença no mercado global, referindo-se especificamente às oportunidades no mercado asiático. Recorde-se de que, também através da EDP Renováveis, a presença da elétrica foi reforçada em Singapura, através da aquisição de uma participação de 87,4% na Sunseap, um negócio anunciado no início de novembro.O comunicado da EDP Renováveis destaca que "a Coreia do Sul já provou ser um ator chave na transição energética, uma vez que o seu Governo se compromete a atingir a neutralidade carbónica até 2050".Em junho, a EDP Renováveis e a Ocean Winds já tinham anunciado durante o "South Korea-Spain Digitalization and Sustainability Business Forum" a assinatura de um acordo de investimento não vinculativo de 100 milhões de dólares (88,32 milhões de euros), através do qual pretendem desenvolver centrais solares fotovoltaicas e eólicas offshore na Coreia do Sul.A LS Electric, com quem a EDP Renováveis anuncia agora este acordo, opera na área da potência e automação. A empresa tem três centros de investigação e desenvolvimento na Coreia do Sul e ainda outro na China.