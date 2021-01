Uma tábua de salvação chamada reflação?

O forte impacto do surto da covid-19 suscitou uma intervenção coordenada por parte dos governos e bancos centrais, procurando restabelecer o crescimento económico com políticas de reflação. Um movimento que promete marcar o ano e as estratégias de investimento.

