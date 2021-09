Unidade de carros elétricos da Evergrande perde 84 mil milhões de dólares

Leia Também Gigante chinesa de veículos elétricos vale 87 mil milhões e ainda não vendeu um carro

A New Energy Vehicle Group (NEV), a unidade dedicada a veículos elétricos que pertence à Evergrande, caiu 9,4% na sessão desta segunda-feira em Hong Kong, com as ações a reagir aos avisos feitos sobre uma "séria falta de fundos" e ao anúncio de que pretende cancelar os planos para integrar a bolsa de Xangai.Desta forma, o tombo registado nesta sessão agravou as perdas já registadas por esta operação do grupo, que desvalorizou mais de 93% este ano.De acordo com as contas da Bloomberg, as perdas em bolsa retiram 84 mil milhões de dólares ao valor da empresa, cerca de 71 mil milhões de euros à atual conversão. Apesar de não ter nenhum carro no mercado, esta empresa estava em abril avaliada em 86,7 mil milhões de dólares. A empresa indicou através de comunicado na passada sexta-feira que estava a enfrentar uma "séria falta de fundos", admitindo que tinha suspendido alguns pagamentos de despesas ligadas à operação. Antes da nota da empresa, já a agência Bloomberg havia avançado que a companhia de carros elétricos não estava a conseguir pagar salários à totalidade dos empregados, além de estar também em incumprimento nos pagamentos a alguns fornecedores.A juntar a este cenário, que deixa a ambição de concorrer com a Tesla cada vez mais longe, a unidade de veículos elétricos divulgou que pôs um ponto final aos planos para ser também cotada em Xangai, no Star Market, conforme indica o jornal Financial Times.Antes de a Evergrande entrar em crise, a unidade dedicada aos veículos elétricos era vista como uma das operações mais promissoras do grupo.A firma de investimento imobiliário Chinese Estates, a principal acionista do grupo Evergrande, vendeu esta segunda-feira ações no valor de 350,9 milhões de yuans, o equivalente a 46,4 milhões de euros.Desta forma, a participação da Chinese Estates no gigante imobiliário chinês reduz-se significativamente, passando para 4,68%.A empresa já tinha anunciado a intenção de reduzir a participação na empresa na passada sexta-feira , devido à débil situação financeira da empresa. Nesse dia, as ações da Evergrande dispararam 32%.Esta segunda-feira, os títulos da Evergrande fecharam a valorizar 8,05%, nos 2,55 dólares de Hong Kong.