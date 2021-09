Urânio atinge valor mais alto em seis anos com forte apetite de fundo canadiano

Apesar do preço do urânio estar a registar uma tendência de crescimento desde o início da pandemia, o valor deste ativo sofreu um disparo nunca antes visto em agosto, atingindo máximos de seis anos. Setembro arrancou com o metal a chegar aos 35 dólares por libra, cotação que não era atingida desde 2015.A justificar a subida está o facto de o fundo Physical Uranium Trust da Sprott estar a comprar agressivamente reservas de urânio, anunciando no Twitter o aumento dos ativos que detém e provocando alvoroço nos mercados.O fundo, criado este ano, começou a negociar no final de julho e já acumulou mais de 24 milhões de libras de urânio. Chegou a comprar mais de 500.000 libras num único dia, o que fez com que agosto tenha sido o mês em que mais se transacionou este metal, desde 1996.O urânio, metal associado à energia nuclear, não é comercializado no mercado aberto como outras commodities. Os compradores e vendedores negociam os contratos de forma privada e os preços são publicados por consultores de mercado independentes.Apesar da forte subida, o urânio ainda está longe do seu máximo histórico, atingido em 2007. Nesse ano o metal atingiu os 136 dólares por libra, devido a uma forte especulação em relação à aposta da China e da Índia no nuclear e também no seguimento da inundação da mina de Cigar Lake, no Canadá, uma das maiores reservas de urânio do mundo.A atual tendência crescente assenta na alta dos preços da energia, com os combustíveis fósseis como o carvão e o gás natural a atingir máximos resultantes da quebra das reservas.Por outro lado, prevê-se que, no futuro, o nuclear volte a ocupar uma fatia crescente no universo das energias alternativas, tentando inverter a quebra de confiança que se registou a nível global após o acidente de Fukushima, no Japão, em 2011.