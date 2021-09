Renováveis pouparam 1,7 mil milhões de euros aos consumidores entre 2016 e 2020, diz a APREN

Leia Também APREN quer reforma fiscal verde com ganhos de mil milhões para o Estado e poupança até 40% para as famílias

Entre 2016 e 2020, as energias renováveis tiveram um impacto positivo para o sistema elétrico nacional e para a economia portuguesa.Segundo um estudo feito pela consultora Deloitte para a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), as renováveis resultaram em "poupanças acumuladas" de 6,1 mil milhões de euros para o sistema, "dos quais cerca de 2,5 mil milhões de euros correspondem aos anos de 2019 e 2020". Em 2020 "o valor da poupança é bastante superior por impacto da quebra do consumo devido à pandemia".No entanto, o valor real das poupanças é de 1,7 mil milhões de euros. Isto porque deve ser considerando o diferencial de custo da produção em regime especial (PRE) renovável e o seu impacto no preço do mercado diário de eletricidade, explica o estudo. O valor mais elevado de poupança foi registado em 2020, quando o impacto positivo para o sistema atingiu os 684 milhões de euros, face à quebra do consumo devido à pandemia. No ano anterior, a poupança tinha sido de 144 milhões de euros.Segundo a análise, os principais impactos na tarifa de eletricidade resultantes de fontes de energia renovável "são repercutidos na tarifa de uso global de sistema através dos CIEG e no custo de compra e comercialização de eletricidade no Mercado Ibérico".Desta forma, os consumidores são beneficiados porque na Tarifa de Uso Global do Sistema "consideram-se os custos decorrentes de medidas de política energética, ambiental e de Interesse Económico Geral (CIEG), entre os quais, se inclui o diferencial de custo da PRE". Acresce ainda que o uso de renováveis "tem uma influência de redução no preço marginal da eletricidade em mercado, uma vez que o custo marginal de produção de eletricidade" a partir de renováveis em Regime Especial "é tendencialmente menor do que de outras fontes", refere o estudo.O custo da PRE renovável entre 2016 e 2020 ascendeu a 4,4 mil milhões de euros, sendo a sua tendência decrescente. Em 2020, os custos foram de 773 milhões de euros, enquanto nos anos anteriores oscilaram entre os 829 e os 978 milhões de euros.A análise conclui que as renováveis "podem gerar poupanças anuais na fatura da eletricidade, em média, de até cerca de 50 euros para um consumidor doméstico e de até 4.500 euros para um consumidor não-doméstico".E refere que entre 2016 e 2020, "o preço de venda da eletricidade sem PRE renovável foi, em média, 24 €/MWh superior ao preço de venda com PRE renovável".Além destes impactos para os consumidores, as renováveis terão ainda contribuído com 18,5 mil milhões de euros para o PIB no período em análise, o que equivale a 3,7 mil milhões por ano. Equivale a 1,9% do PIB nacional."Estima-se que, em 2030, este valor ascenda a ~12,8 mil milhões de euros (~5% do PIB). Com o acréscimo de produção renovável resultante do H2 verde e do aumento da ambição climática, estima-se que possa acrescentar entre 1,9 a 6,7 mil milhões de euros anuais adicionais ao valor total de impacto no PIB no ano de 2030", lê-se no estudo.No que toca ao emprego, o setor contava em 2020 com cerca de 51 mil trabalhadores, gerando um PIB por trabalhador na casa dos 77,2 mil euros. Entre 2020 e 2030, "com a concretização das estimativas de capacidade adicional", as renováveis "deverão gerar um adicional de mais de 90 mil colaboradores, chegando aos cerca de 160 mil empregos em 2030".A análise defende que "uma maior ambição climática a par com a introdução do H2 verde poderá ainda acrescentar entre 24 a 83 mil empregos a estas estimativas para 2030".Já no que toca às contribuições para a Segurança Social, estas podem atingir os 1,6 mil milhões de euros em 2030 "com a possibilidade de acréscimo de até 842 milhões de euros se se verificar a aposta em Hidrogénio Verde e o aumento da ambição climática totalizando uma contribuição anual de 2,45 mil milhões".Ao mesmo tempo, entre 2020 e 2030, o setor deverá representar cerca de 10 mil milhões de euros de contribuições acumuladas para o IRS."Face ao crescimento previsto, no período 2020-30 o setor deverá gerar um total acumulado de cerca de 4,2 mil milhões de euros com IRC e Derrama Municipal, atingindo um valor anual de 482 milhões de euros em 2030". O hidrogénio verde e o aumento da ambição climática poderão significar 81 a 161 milhões adicionais anuais em IRC e Derrama em 2030.No que se refere ao IVA, a contribuição líquida anual em 2030 deverá chegar a 1,9 mil milhões de euros, quatro vezes mais que em 2020.O estudo antecipa ainda que entre 2020 e 2030, o investimento privado em centros electroprodutores de renováveis ascenda a 20 mil milhões de euros. "Os investimentos associados ao H2 verde e aumento da ambição climática poderão representar um acréscimo de 4,3 a 5,4 mil milhões de euros até 2030".No que toca ao impacto ambiental, a APREN conclui que a energia renovável "permitiu evitar a emissão de 19,9 milhões de toneladas equivalentes de CO2 em 2020, a que corresponde uma poupança de 433 milhões de euros em licenças de emissão de CO2".Entre 2016 e 2020, as renováveis permitiram ainda poupar cerca de 4,1 mil milhões de euros em importação de carvão e gás natural.