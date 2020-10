Vai levantar dinheiro ao balcão? Banco pode ficar-lhe com até 20 euros

Os bancos têm vindo a carregar nos últimos anos nas comissões cobradas aos clientes em vários serviços. E o levantamento de numerário ao balcão do banco é um dos serviços onde as entidades mais estão a aumentar o custo da operação. Segundo o comparador do Banco de Portugal, o cliente pode ter que pagar até um máximo de 20 euros para levantar dinheiro ao balcão.

Segundo os resultados do Comparador de comissões no Portal do Cliente Bancário, do Banco de Portugal, divulgados no relatório de supervisão comportamental do primeiro semestre, a comissão cobrada pelos bancos nos levantamentos de numerário ao balcão disparou cerca de 18% no último ano.

O valor médio do custo associado a este serviço estava, no final de junho, nos 4,36 euros. Apesar da média rondar um valor superior a 4 euros, há entidades que cobram 20 euros a um cliente que se dirija a uma agência para levantar dinheiro.

Todas as principais operações bancárias, como transferências e anuidades de cartões, registaram um agravamento no último ano. A exceção foram os custos associados à manutenção de conta, que se mantiveram estabilizados nos 58,17 euros.

Com informação sobre 93 comissões de 200 instituições, o comparador de comissões do Banco de Portugal recebeu 38.655 visitas entre janeiro e junho de 2020, o que corresponde a 6.443 por mês.