Valor de mercado da Coinbase fica aquém do esperado. Preço da bitcoin cai de máximos

A Coinbase, uma das maiores plataformas de compra e venda de criptomoedas, deverá começar a negociar em bolsa com um valor de 340 dólares por cada ação, o que lhe confere um valor de mercado de 90 mil milhões de dólares, tendo em conta as ações que a empresa pôs em negociação.Esta avaliação de mercado fica aquém dos 100 mil milhões que estavam a ser apontados pela Bloomberg, o que levou a uma queda imediata da bitcoin, espelhando aquilo que os analistas previam: a variação da Coinbase em bolsa e o desempenho da bitcoin estarão ligados no futuro.A correlação entre ambas foi mesmo descrita no prospecto de entrada em bolsa, quando a empresa afirma que "grande parte das receitas provém da negociação de bitcoin e de ether. Se a procura por alguma destes cripto ativos cai e nao é compensada por nova procura por outros cripto ativos, o nosso negócio, os resultados operacionais, e as condições financeiras podem ser afetadas".A bitcoin estava novamente a renovar máximos históricos, perto dos 65 mil dólares por unidade, mas recuou para o patamar dos 63 mil dólares novamente, depois de ter sido anunciado o preço inicial de cada ação da Coinbase, que poderá variar logo nos primeiros minutos.

A entrada em bolsa da Coinbase – que suporta a negociação de cerca de 90 criptoativos – não foi feita através do comum IPO (Oferta Pública Inicial, na tradução para português), mas sim de uma Oferta Pública Direta (DPO, na sigla em inglês), o que significa que os atuais acionistas da empresa não estarão limitados por nenhum período de "lockup" e podem vender as suas ações logo no primeiro dia de negociação.





De acordo com as estimativas iniciais da empresa, a Coinbase registou 56 milhões de utilizadores até março deste ano, face aos 43 milhões no final de 2020, com as receitas a subirem para 1,8 mil milhões de dólares, nove vezes mais do que os 190,6 milhões registados no período homólogo. O lucro líquido deverá fixar-se entre os 730 milhões e os 800 milhões de dólares entre janeiro e março deste ano, um aumento homólogo de 2.300% se considerarmos a média destes dois valores.





Em 2019, a empresa lançou o Coinbase Card – numa parceria com a Visa – para os clientes no Reino Unido e em alguns países da Europa, o que permite comprar qualquer mercadoria, desde que a loja aceite cartões Visa, com recurso a criptomoedas.