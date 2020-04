-1,09

O número de casos de infetados pela covid-19 superou a barreira dos 1,8 milhões em todo o mundo, sendo que desses 1,3 milhões estão ativos. Contam-se até ao momento 114.293 mortes provocadas pelo coronavírus e 428.082 casos recuperados a nível global. O país com mais casos reportados continua a ser os Estados Unidos (560.433), seguido de Espanha (166.831) e Itália (156.363), de acordo com o site

Depois de na semana passada os principais índices terem registado subidas robustas, com o S&P 500 a conhecer o seu maior ganho semanal em mais de quatro décadas, os prováveis maus resultados divulgados pelas empresas norte-americanas, devido ao coronavírus, fizeram recuar o ímpeto dos investidores.Amanhã, os bancos JPMorgan Chase e o Wells Fargo vão dar o pontapé de saída em mais uma temporada de resultados, com os analistas a esperarem que os lucros das empresas cotadas no S&P 500 tenham uma queda homóloga de 9% nos primeiros três meses deste ano, comparando com a expectativa de 1 de janeiro, antes da pandemia se fazer sentir nos mercados, que apontava para um crescimento de 6,3%, de acordo com a Reuters.Entre as cotadas, destacam-se as que compõe o setor petrolífero, depois de no fim de semana, a OPEP+ e os restantes produtores mundiais fora do cartel terem atingido um acordo histórico, com o corte de 9,7 milhões de barris por dia nos próximos dois meses. A Exxon Mobil Corp sobe 1%, enquanto que a Apache Corp dispara 7%.A Apple e a Alphabet, dona da Google, estão a trabalhar juntas para criar uma aplicação que permita o rastreamento dos infetados com covid-19, com o objetivo de tentar conter a sua propagação.