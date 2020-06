Wall Street ajusta estratégias à espera de segunda vaga de infeção

À medida que o número de novos casos vai aumentando nos Estados Unidos, os investidores ajustam as suas apostas a olhar para uma segunda vaga de covid-19.

À medida que o mundo se prepara para uma possível segunda vaga de infecções de covid-19, o mercado acionista está a precificar uma economia global em expansão, os títulos apontam para uma desaceleração prolongada e a volatilidade cambial está a aumentar.





nvestidores sentem-se cada vez mais desconfortáveis com esses sinais conflituosos entre as classes de ativos, mas também se resignam e ajustam as estratégias.





Os i

As estratégias experimentadas e testadas que direcionavam investidores para ativos de renda variável nos bons tempos e para os títulos na crise começaram a ser desfeitas há uma década, diante da política monetária não convencional. Os bancos centrais aumentam a resposta ao vírus e governos prometeram mais de 8.000 mil milhões de dólares em estímulo fiscal para combater o impacto da pandemia.





"É uma mudança brusca nos mercados e, no centro de tudo isso, sem dúvida, estão os esforços da Reserva Federal para reativar a economia", disse Shyam Devani, estratega-chefe da SAV Markets, em Singapura.



Acrescentou que "há vislumbres dos investimentos na crise financeira de 2008, mas desta vez, em ações, títulos e moedas, há uma sensação de que as apostas podem ser maiores".





O índice MSCI que acompanha ações internacionais mostra empresas a negociar mais de 19 vezes acima do lucro estimado para o próximo ano. Esses níveis não eram vistos desde a explosão das dot.com. E o preocupante é que surgem quando milhões pessoas perdem o emprego, na crise mais complicada desde a Segunda Guerra Mundial segundo as Nações Unidas.