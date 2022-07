Wall Street termina no verde após sessão morna

As bolsas norte-americanas encerraram a sessão no verde após uma negociação morna, que culminou com o tecnológico Nasdaq Composite a subir perto de 2%. Isto numa altura em que os investidores digerem as contas apresentadas pelas empresas e o potencial de uma crise geopolítica na Europa.



Enquanto as tecnológicas viram um travão no crescimento após a Google ter divulgado que vai parar de contratar durante duas semanas, os resultados acima do esperado da Netflix elevaram os parceiros de streaming e reforçaram a confiança na resiliência dos consumidores.





31.874,84

O industrial Dow Jones ganhou 0,15% parapontos, enquanto o Standard & Poor's 500 subiu 0,59% para 3.959,90 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite somou 1,58% para 11.897,65 pontos."O facto de as empresas estarem a mostrar uma certa resiliência ao atual ambiente é tranquilizador para os operadores de mercado, que começam agora a acreditar num aperto monetário menos agressivo do que o inicialmente esperado", disse Pierre Veyret, analista da ActivTrades. O especialista reforça ainda que há cada vez mais investidores a acreditar que o pior já passou.