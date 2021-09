Walmart estreia-se a emitir dívida verde numa operação total de 7 mil milhões

Leia Também Nos faz acordo com EDP para garantir 40% de fontes de energia renovável em 2023

A Walmart, empresa norte-americana de retalho, está a emitir pela primeira vez na sua história dívida verde inserida numa operação em que a cotada pretende colocar no mercado até 7 mil milhões de dólares.Esta é mais uma tentativa da gigante norte-americana financiar projetos que promovam a transição energética, reduzindo a sua pegada em emissões de dióxido de carbono na cadeia de produção, de acordo com a própria.A maior retalhista do mundo anunciou o acordo para a operação nesta quarta-feira, como parte de uma emissão de dívida que vai servir para financiar projetos de energia solar e eólica, bem como tornar a sua refrigeração de produtos mais eficiente, comprar veículos elétricos e reduzir a pegada ecológica.A empresa tem a meta de se tornar neutra em emissões de CO2 até 2040, com objetivos que serão avaliados periodicamente.Esta operação surge na sequência de uma onda de outras emissões de dívida de empresas deste setor. Em maio deste ano foi a vez de a norte-americana Amazon se estrear com a venda de obrigações que respondessem aos critérios ESG (A operação da Walmart está a ser intermediada por uma série de bancos como o Citigroup, o Mizuho Financial Group e o Wells Fargo. O Bank of America é responsável pela emissão sustentável.