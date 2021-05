Nos faz acordo com EDP para garantir 40% de fontes de energia renovável em 2023

A Nos estabeleceu um contrato com a EDP para a compra de eletricidade renovável a longo prazo, no valor de 32 milhões de euros, que vai permitir à operadora que 40% da sua operação seja alimentada por energia verde já em 2023, dando assim mais um passo para alcançar a neutralidade carbónica em 2040.O contrato de fornecimento de eletricidade renovável a longo prazo (PPA – Power Purchase Agreement) tem a duração de 11 anos e prevê a construção de um novo parque eólico e o fornecimento de 62 GWh anuais de eletricidade verde à Nos, segundo adiantou a empresa em comunicado esta terça-feira.Ainda segundo o comunicado, a energia renovável fornecida anualmente à operadora liderada por Miguel Almeida (na foto) é equivalente ao consumo médio de eletricidade de mais de 27 mil habitações e permite evitar, em média, a emissão de mais de 17 mil toneladas de CO2 por ano, o equivalente a 285 mil viagens de carro Lisboa-Porto.Este contrato surge no âmbito da estratégia de sustentabilidade da Nos, na qual a companhia dá mais um passo para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e para acelerar a transição energética da empresa. O objetivo é reduzir de forma significativa a pegada ecológica nos próximos anos."Este é um passo absolutamente pioneiro para um operador de telecomunicações em Portugal e será essencial para a concretização do compromisso assumido pela NOS, de alinhar os seus esforços de descarbonização com os objetivos do Acordo de Paris e com a meta de neutralidade carbónica do Pacto Ecológico Europeu. A mudança é urgente e requer o compromisso de todos. Com a EDP juntamos forças para promover a transição energética da nossa operação, mas também do nosso País", adiantou Miguel Almeida, citado no comunicado.Já Vera Pinto Pereira, presidente da EDP Comercial, realça que "este acordo com a Nos, realizado com a colaboração da EDP Renováveis, mostra não só a força do caminho que a EDP está a percorrer como grupo, mas também a sua capacidade para desenhar soluções à medida dos seus clientes que, como a NOS, fazem escolhas cada vez mais sustentáveis".No passado dia 19 de março, a Nos subscreveu a Declaração European Green Digital Coalition (EGDC), comprometendo-se com ações que reduzam as suas emissões de gases com efeito de estufa a um ritmo compatível com a limitação do aquecimento global a 1,5ºC, com o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2040.



Ainda em matéria de sustentabilidade, a companhia foi considerada, em 2020, a 5.ª melhor empresa de telecomunicações na Europa em matéria de sustentabilidade, num rating internacional desenvolvido pela VigeoEiris, uma afiliada da Moody’s.