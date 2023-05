Abanca: Não há saída de poupanças "sequer próxima" ao SVB ou Credit Suisse

Partilhar artigo



Em entrevista ao Negócios, Enrique Becerra (EB), diretor de investimentos do grupo, e Hugo Freitas (HF), responsável de produtos de investimento do Abanca Portugal, explicam que a turbulência no setor financeiro internacional não tem impacto em Portugal, onde a banca tem uma "almofada" para amparar uma potenciais problemas.



Têm notado saídas nos depósitos no Abanca?

HF: É verdade que se tem sentido ...