Apex lança fundo de 50 milhões de euros para atletas de elite

A Apex, empresa que investe em ativos desportivos, lançou esta terça-feira um novo fundo de investimento, o Elite Performance Fund, que conta com 50 milhões de euros em ativos sob gestão para atletas de elite."A estratégia principal do fundo é promover soluções inovadoras que redefinam os limites da indústria do desporto, dos media e do entretenimento. Os investidores têm acesso privilegiado a uma carteira diversificada, gerida criteriosamente pela equipa de especialistas da Apex", refere a empresa em comunicado. Os ativos variam entre o desporto, media e entretenimento.Entre os clientes do fundo encontram-se atletas de elite como Lando Norris e Carlos Sainz da Fórmula 1, o futebolista Raphaël Varane, e também o automobilista António Félix da Costa, o motociclista Miguel Oliveira (na foto) e o futebolista João Mário.

Também se juntam à lista de investidores de renome, entre outros, o piloto de F1 Valtteri Bottas, os futebolistas internacionais Jan Vertonghen, Daley Blind, Luuk de Jong e Julian Draxler e o surfista Kanoa Igarashi.

"Este fundo junta a motivação, a dedicação e a mentalidade competitiva dos atletas com estratégias de investimento orientadas para o futuro", diz o CEO da Apex, António Caçorino.