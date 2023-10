Gestora portuguesa Apex junta-se à Otro Capital para investir 200 milhões na Alpine

A Apex, fundada pelo piloto português António Félix da Costa, vai entrar no capital da Alpine. O investimento, que representa 24% do capital, conta com nomes como Anthony Joshua, Trent Alexander-Arnold, Juan Mata e Alexander Zverev.

Apex junta-se à Otro Capital para investir 200 milhões na Alpine









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Apex junta-se à Otro Capital para investir 200 milhões na Alpine O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar