Bankinter paga custos de transferência a quem mudar investimentos para o banco

O Bankinter lançou uma campanha promocional, onde garante os custos de transferência a quem mude os seus investimentos para o banco. As condições são válidas até ao final do ano e incluem planos poupança reforma, fundos de investimento e outros valores mobiliários.

Sob o lema "para um bom investimento muda-se sempre", o banco espanhol propõe-se pagar os custos da mudança de banco até ao limite de 1,5% do valor transferido, no caso dos planos de poupança reforma e dos fundos de investimento, adiantou o Bankinter em comunicado.

De acordo com o mesmo documento, no que diz respeito a outros valores mobiliários, é assegurado o reembolso até ao limite de 150 euros.

"A estratégia do Bankinter tem como objetivo oferecer aos clientes soluções competitivas, que lhes permitam rentabilizar da melhor forma os seus investimentos. Procuramos responder com agilidade às diferentes necessidades, assegurando um serviço especializado e de proximidade, focado no cliente", realçou Vítor Pereira.

De acordo com o membro da Comissão Executiva do Bankinter Portugal e Diretor de Produtos, CRM, Marketing e Canais Digitais, "com esta campanha, estamos a facilitar o acesso dos clientes aos nossos produtos, de uma forma ainda mais competitiva, com o reembolso de eventuais custos com a transferência dos seus investimentos para o Bankinter".

O banco espanhol tem vindo a reforçar a aposta em Portugal, quer através da comercialização de produtos de investimento, quer através do acompanhamento do mercado nacional.